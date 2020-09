Errani-Bertens in tv: data, orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2020 (Di martedì 29 settembre 2020) Sara Errani ha conquistato l’accesso al secondo turno del Roland Garros 2020, superando nettamente Monica Puig. L’azzurra dovrà affrontare Kiki Bertens, testa di serie numero 5 del torneo, a sua volta superiore a Katarina Zavatska. L’azzurra classe ’87 proverà a sorprendere gli appassionati, sebbene debba scontrarsi con una delle giocatrici più temute nel circuito femminile, dotata di colpi violenti e pragmatismo. Il match andrà in scena mercoledì 30 settembre o giovedì 1 ottobre, con orario da definire: diretta televisiva su Eurosport (canale 210 o 211 di Sky, Dazn) e diretta streaming sulle piattaforme Eurosport Player e Sky Go. In alternativa, ... Leggi su sportface (Di martedì 29 settembre 2020) Saraha conquistato l’accesso al secondo turno del, superando nettamente Monica Puig. L’azzurra dovrà affrontare Kiki, testa di serie numero 5 del torneo, a sua volta superiore a Katarina Zavatska. L’azzurra classe ’87 proverà a sorprendere gli appassionati, sebbene debba scontrarsi con una delle giocatrici più temute nel circuito femminile, dotata di colpi violenti e pragmatismo. Il match andrà in scena mercoledì 30 settembre o giovedì 1 ottobre, conda definire:televisiva su Eurosport (210 o 211 di Sky, Dazn) esulle piattaforme Eurosport Player e Sky Go. In alternativa, ...

