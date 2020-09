Calciomercato Roma, sprint per Smalling: incontro a Manchester (Di martedì 29 settembre 2020) Chris Smalling resta l’obiettivo numero uno per la difesa giallorossa. In queste ore a Manchester è sbarcato uno dei suoi intermediari. Chris Smalling resta una priorità per la Roma. Il difensore inglese arrivato lo scorso anno in prestito dal Manchester United è riuscito a conquistare i tifosi e il tecnico Paulo Fonseca. Il portoghese, che … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di martedì 29 settembre 2020) Chrisresta l’obiettivo numero uno per la difesa giallorossa. In queste ore aè sbarcato uno dei suoi intermediari. Chrisresta una priorità per la. Il difensore inglese arrivato lo scorso anno in prestito dalUnited è riuscito a conquistare i tifosi e il tecnico Paulo Fonseca. Il portoghese, che … L'articolo proviene da .

