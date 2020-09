Briatore: “L’altro giorno sono morte 20 persone di Covid e 400 di tumore. Bisogna ripartire” (Di martedì 29 settembre 2020) Il Fatto ospita una lunga intervista a Flavio Briatore (di Selvaggia Lucarelli). L’imprenditore ha più volte minimizzato il Covid derubricandolo quasi ad una semplice influenza. “Non dico questo, però io sono stato in ospedale quando c’erano gli intubati, ho visto cos’era questo virus mesi fa, una cosa terribile. Io ho avuto la febbre due giorni in tutto per il Coronavirus“. Briatore torna a parlare delle misure di sicurezza adottate al Billionaire. “Una volta per tutte: il ristorante aveva 170 posti. C’è stata anche la Gismondo a cena da noi sotto Ferragosto. In discoteca abbiamo tagliato da 700 a 300 la capienza massima. In molte discoteche in Puglia o Romagna c’erano migliaia di persone. Le immagini del Billionaire parlano chiaro. I ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 29 settembre 2020) Il Fatto ospita una lunga intervista a Flavio(di Selvaggia Lucarelli). L’imprenditore ha più volte minimizzato ilderubricandolo quasi ad una semplice influenza. “Non dico questo, però iostato in ospedale quando c’erano gli intubati, ho visto cos’era questo virus mesi fa, una cosa terribile. Io ho avuto la febbre due giorni in tutto per il Coronavirus“.torna a parlare delle misure di sicurezza adottate al Billionaire. “Una volta per tutte: il ristorante aveva 170 posti. C’è stata anche la Gismondo a cena da noi sotto Ferragosto. In discoteca abbiamo tagliato da 700 a 300 la capienza massima. In molte discoteche in Puglia o Romagna c’erano migliaia di. Le immagini del Billionaire parlano chiaro. I ...

