Barbera d’Asti | terroir nel bicchiere

(Di martedì 29 settembre 2020) Definiti i risultati del progetto di caratterizzazione territoriale voluto dal Consorziod’Asti e Vini del Monferrato. Si chiama2.0 il progetto sviluppato dal Consorziod’Asti in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino con lo scopo di caratterizzare lad’Asti in base alle peculiarità riconducibili a specifiche zone. L’idea è quella di dividere idealmente il territorio della denominazione stessa in zone uniformi, ciascuna contraddistinta da specifici valori chimici e profili sensoriali. Da un punto di vista territoriale il lavoro ha preso il via con la divisione dell’areale di produzione in territori omogenei da un punto di vista produttivo e pedoclimatico. In seguito sono state effettuate delle micro-vinificazioni sui ...