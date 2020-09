Vittorio Sgarbi e Franceska Pepe hanno avuto una relazione? Parla lui (Di lunedì 28 settembre 2020) Franceska Pepe è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Di lavoro fa la modella ed è ancora poco conosciuta all’interno del mondo della televisione. Giorno dopo giorno, tuttavia, si sta facendo notare sempre di più per i continui battibecchi con i suoi coinquilini. Si passa dalle innumerevoli liti con Tommaso Zorzi a quella più recente con Stefania Orlando. La ragazza non ha un carattere molto facile e stare chiusa 24 ore su 24 con gente che non si conosce non aiuta. Essendo così poco nota, inoltre, non sappiamo nulla della vita privata. Si vociferava, però di una relazione con Vittorio Sgarbi. Della sua vita sentimentale, infatti, non abbiamo alcuna notizia. Tutto quello che è noto è solo un presunto flirt con il critico ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 28 settembre 2020)è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Di lavoro fa la modella ed è ancora poco conosciuta all’interno del mondo della televisione. Giorno dopo giorno, tuttavia, si sta facendo notare sempre di più per i continui battibecchi con i suoi coinquilini. Si passa dalle innumerevoli liti con Tommaso Zorzi a quella più recente con Stefania Orlando. La ragazza non ha un carattere molto facile e stare chiusa 24 ore su 24 con gente che non si conosce non aiuta. Essendo così poco nota, inoltre, non sappiamo nulla della vita privata. Si vociferava, però di unacon. Della sua vita sentimentale, infatti, non abbiamo alcuna notizia. Tutto quello che è noto è solo un presunto flirt con il critico ...

