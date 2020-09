Una Vita puntate spagnole: Lolita è salva, ma non dimentica il tradimento (Di lunedì 28 settembre 2020) Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano una bella notizia per Lolita! Grazie alla cura sperimentale di Ramón y Cajal, la Casado riesce a raggiungere buoni risultati. Il suo stato di salute migliora e finalmente si sveglia nel letto d’ospedale. A salvare la Vita di Lolita ci pensa Antonito. Quest’ultimo dimostra di essere davvero disposto … L'articolo Una Vita puntate spagnole: Lolita è salva, ma non dimentica il tradimento proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 28 settembre 2020) Le anticipazionidi Unaannunciano una bella notizia per! Grazie alla cura sperimentale di Ramón y Cajal, la Casado riesce a raggiungere buoni risultati. Il suo stato di salute migliora e finalmente si sveglia nel letto d’ospedale. Are ladici pensa Antonito. Quest’ultimo dimostra di essere davvero disposto … L'articolo Una, ma nonilproviene da Gossip e Tv.

GiuseppeConteIT : La morte del sottufficiale della @guardiacostiera Aurelio Visalli, che per salvare una giovane vita ha sacrificato… - luigidimaio : Ci lascia da eroe. È una giornata triste per tutti noi. È stato ritrovato il corpo del sottufficiale Aurelio Visall… - davidealgebris : 2 anni fa la Casta di 300 Scappati di casa iniziava a fare una vita a M5 Stelle, loro famigliari e amici. Per se s… - sognator66 : Ai nuovi inizi. Agli amori: di una notte, di un giorno o di tutta una vita. Abbiano sempre pari dignità. Fanno b… - PoPaolino : visto che devo fare una panoramica ai denti ,ho preso appuntamento per mercoledì alle 17.15 or ora ,CASUALMENTE ,… -