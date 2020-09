Tumori, in Europa guarisce il 51% delle donne e il 40% degli uomini (Di lunedì 28 settembre 2020) In Europa il 51% delle donne e il 40% degli uomini che contraggono un tumore riesce a guarire. Emerge da uno studio pubblicato su 'International Journal of Epidemiology', a cura dell'Istituto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 28 settembre 2020) Inil 51%e il 40%che contraggono un tumore riesce a guarire. Emerge da uno studio pubblicato su 'International Journal of Epidemiology', a cura dell'Istituto ...

cristresa : RT @SkyTG24: Tumori, Iss: in Europa guarisce il 51% delle donne e il 39% degli uomini - spe1977 : RT @SkyTG24: Tumori, Iss: in Europa guarisce il 51% delle donne e il 39% degli uomini - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Tumori, Iss: in Europa guarisce il 51% delle donne e il 39% degli uomini - SkyTG24 : Tumori, Iss: in Europa guarisce il 51% delle donne e il 39% degli uomini - Notiziedi_it : Tutte le percentuali di guarigione dai tumori in Europa -