Traffico Roma del 28-09-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 settembre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati all’ascolto lunghe code sul grande raccordo anulare tra Centrale del Latte Tuscolana in carreggiata interna e tra Laurentina eSud in carreggiata esterna anche in tangenziale Tra Batteria Nomentana e Tiburtina verso il San Giovanni coda in direzione opposta verso la Nomentana tra viale Castrense Prenestina per incidente incidente con code su via dei Prati Fiscali l’incrocio con via Val di Sangro code per incidente anche sull’Aurelia tra via Pio Spezi è il Grande Raccordo Anulare verso il centro allerta meteo anche per la giornata odierna sul Lazio con piogge e temporali e vento forte adeguati la velocità e la guida alle condizioni della strada dettagli di queste altre notizie sono consultabili nel sitopunto luceverde.it è tutto un saluto da ...