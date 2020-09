Taylor Swift batte Whitney Houston e conquista uno storico record

Leggi su biccy

(Di lunedì 28 settembre 2020) Inarrestabile, che con un album per niente commerciale e poco promosso riesce a vendere cifre impensabili per qualsiasi sua collega e a infrangeredavvero importanti. Ad inizio settembre la cantante di Lover condivideva il titolo di “artista femminile con più settimane in vetta all Billboard HOT200” con, ma ora che Folklore è tornato alla n°1ha fatto esclusivamente suo questo. L’ultimo disco dellaè riuscito a tornare sul primo gradino del podio della celebre classifica con 85.000 copie vendute (alcune colleghe nemmeno la prima settimana ottengono questi risultati) e tutto a 2 mesi dal rilascio. Ad oggi solo Adele potrebbe riuscire in un’impresa del ...