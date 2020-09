Spazio | Marte | team italiano scopre complesso sistema di laghi acqua salata**

(Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, 28 set. (Adnkronos) - A due anni dalla scoperta di un lago sotto la calotta polare meridionale del pianeta, pubblicata nel 2018 nella prestigiosa rivista scientifica Science da un gruppo di ricercatori e tecnici italiani, unformato da ricercatori dell'Università Roma Tre, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IREA, Napoli), dell'Università Jacobs (Brema, Germania), della University of Southern Queensland (Centre for Astrophysics: Toowoomba, Australia) e dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), ha trovato prova ulteriore dell'esistenza didisalata intrappolati sotto il ghiaccio del Polo Sud marziano.

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 set - A due anni dalla scoperta di un lago sotto la calotta polare meridionale del pianeta Marte, ...Su Marte sempre più acqua: un complesso di laghi con acqua abbondante, liquida e per fortuna salata al punto da evitare che si ghiacci come quella restata in superficie ai poli del ...