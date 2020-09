Serie B, il programma della seconda giornata (Di lunedì 28 settembre 2020) Serie B, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia alla promozione. ROMA – Serie B, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia alla promozione. Monza favorito, Spal, Lecce e Frosinone a caccia di un posto nel massimo campionato. Il big match Chievo Verona-Salernitana in apertura della seconda giornata che vede altre sfide interessanti come Empoli-Monza e Cittadella-Brescia. Il Venezia attende il Frosinone mentre il Cittadella il Brescia. Sabato 3 ottobre 2020Chievo Verona-Salernitana (ore 14.15)Ascoli-Lecce (ore 16.15)Empoli-Monza (ore 16.15)Reggina-Pescara (ore 16.15)Spal-Cosenza (ore 16.15)Venezia-Frosinone (ore 16.15)Vicenza-Pordenone (ore 16.15)Virtus Entella-Reggiana (ore 16.15) Domenica 4 ottobre 2020Pisa-Cremonese (ore ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 28 settembre 2020)B, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia alla promozione. ROMA –B, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia alla promozione. Monza favorito, Spal, Lecce e Frosinone a caccia di un posto nel massimo campionato. Il big match Chievo Verona-Salernitana in aperturache vede altre sfide interessanti come Empoli-Monza e Citta-Brescia. Il Venezia attende il Frosinone mentre il Cittail Brescia. Sabato 3 ottobre 2020Chievo Verona-Salernitana (ore 14.15)Ascoli-Lecce (ore 16.15)Empoli-Monza (ore 16.15)Reggina-Pescara (ore 16.15)Spal-Cosenza (ore 16.15)Venezia-Frosinone (ore 16.15)Vicenza-Pordenone (ore 16.15)Virtus Entella-Reggiana (ore 16.15) Domenica 4 ottobre 2020Pisa-Cremonese (ore ...

Una vittoria, due pareggi e altrettante sconfitte. È questo il bilancio delle società professionistiche calabresi. Soltanto la Vibonese è riuscita a raccogliere i tre punti nel recente fine settimana.

Lecce, Vera guarisce dal covid ma è in partenza insieme ad altri tre

Ultimi giorni di mercato per il Lecce che è pronto a sfoltire la rosa: Vigorito va al Genoa, Vera al Cosenza, Riccardi e Lo Faso in C. In arrivo Rodriguez dal Real Madrid.

