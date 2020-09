Overclock del monitor aumentando la velocità di aggiornamento

Leggi su navigaweb

(Di lunedì 28 settembre 2020) L'è quella procedura che permette di aumentare le prestazioni di un processore in modo che possa avere una velocità di elaborazione superiore rispetto quella impostata dalla fabbrica che l'ha prodotto. In alcuni casi, infatti, i produttori di parti tecnologiche limitano la potenza delle parti di un computer ad un livello di sicurezza che garantisce il funzionamento in ogni ambiente. Con l', chi è più esperto, può spingersi oltre queste prestazioni. In termini più estesi, è possibile fare l'non solo del processore, ma anche di altre parti del computer come la RAM o anche il. Faredelsignifica aumentare la sua velocità diad un livello superiore ...