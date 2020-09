Oggi Yari sta con Thea | ma sapete chi è la sua ex? Famosissima

Leggi su meteoweek

(Di lunedì 28 settembre 2020) Il figlio di Al Bano e Romina Power,Carrisi, è fidanzato con una bellissima donna,Crudi. Ma forse non tutti sanno che al suo fianco, in passato, ha avuto una fidanzata.. L’ex diè figlia d’arte come luiCarrisi recentemente è su tutte le pagine dei giornali di cronaca rosa, … L'articolosta con, machi è la sua ex?proviene da www.meteoweek.com.