Illuminate: il docu-film di Rai3 riparte dal ricordo di Sandra Mondaini (Di lunedì 28 settembre 2020) Lucia Mascino racconta Sandra Mondaini Quattro racconti originali per quattro grandi figure femminili. Incrociando la narrazione cinematografica, i documenti d’archivio e le testimonianze dirette, Rai3 proporrà un nuovo ciclo di Illuminate, docu-film a puntate dedicato alle donne che – per talento, carattere e umanità – hanno segnato la storia artistica italiana e raggiunto prestigiosi traguardi. La nuova serie, in onda da stasera in seconda serata, approfondirà in particolare le storie ed il ricordo dell’attrice e soubrette Sandra Mondaini, della poetessa Alda Merini, della cantante lirica Renata Tebaldi e dell’architetto Gae Aulenti. A guidare il racconto ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 28 settembre 2020) Lucia Mascino raccontaQuattro racconti originali per quattro grandi figure femminili. Incrociando la narrazione cinematografica, imenti d’archivio e le testimonianze dirette,proporrà un nuovo ciclo dia puntate dedicato alle donne che – per talento, carattere e umanità – hanno segnato la storia artistica italiana e raggiunto prestigiosi traguardi. La nuova serie, in onda da stasera in seconda serata, approfondirà in particolare le storie ed ildell’attrice e soubrette, della poetessa Alda Merini, della cantante lirica Renata Tebaldi e dell’architetto Gae Aulenti. A guidare il racconto ...

raspa90 : RT @cheTVfa: In seconda serata su Rai 3 torna la docu-serie #Illuminate: la nuova stagione si apre nel ricordo di Sandra Mondaini https://t… - cheTVfa : In seconda serata su Rai 3 torna la docu-serie #Illuminate: la nuova stagione si apre nel ricordo di Sandra Mondaini - MarcheNews : Figure femminili famose del recente passato raccontate in forma di docu-fiction. Torna #Illuminate su @RaiTre (ore… - _PuntoZip_ : Lucia Mascino racconta Sandra Mondaini nella prima puntata della docu-serie “Illuminate” - CeccarelliL_ : Lucia Mascino racconta Sandra Mondaini nella prima puntata della docu-serie “Illuminate” -