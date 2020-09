Il cromosoma Y è più “utile” di quanto si credesse (Di lunedì 28 settembre 2020) (immagine: Getty Images)È piccolino e contiene pochi geni rispetto al suo omologo femminile X, eppure il cromosoma maschile Y fa un sacco di cose. E probabilmente molte di più di quanto finora creduto. È quanto sostenuto sulle pagine di Scientific Reports da un team di genetisti dell’università di Montreal (Canada), che ritengono peraltro che proprio i geni sull’Y possano concorrere alle differenze di genere in ambito di salute. Nell’essere umano ci sono 23 coppie di cromosomi, che sono le strutture in cui il dna si organizza nel nucleo delle cellule. 22 coppie sono costituite da cromosomi autosomici, mentre 1 coppia dai cromosomi sessuali (X o Y). Il cromosoma Y nella nostra specie (ma non solo) identifica il sesso maschile e viene ereditato da padre a figlio, mentre la ... Leggi su wired (Di lunedì 28 settembre 2020) (immagine: Getty Images)È piccolino e contiene pochi geni rispetto al suo omologo femminile X, eppure ilmaschile Y fa un sacco di cose. E probabilmente molte di più difinora creduto. Èsostenuto sulle pagine di Scientific Reports da un team di genetisti dell’università di Montreal (Canada), che ritengono peraltro che proprio i geni sull’Y possano concorrere alle differenze di genere in ambito di salute. Nell’essere umano ci sono 23 coppie di cromosomi, che sono le strutture in cui il dna si organizza nel nucleo delle cellule. 22 coppie sono costituite da cromosomi autosomici, mentre 1 coppia dai cromosomi sessuali (X o Y). IlY nella nostra specie (ma non solo) identifica il sesso maschile e viene ereditato da padre a figlio, mentre la ...

cromosoma__j : Ronaldo, invece, merita un tweet a parte. Il giocatore più forte del mondo si carica sulle spalle la squadra e segn… - cromosoma__j : Formazione iniziale azzardata, credo che già dalla prossima non la vedremo più. Risultato che ci va di lusso per co… - Gillix83 : Non sono “donne che perpetuano il patriarcato”. Sono donne che fanno più schifo del peggiore degli uomini. Sono mer… - tatammazzo : emma watson nell’adolescenza sembra un angelo, io sembro un’arpia con qualche cromosoma in più e tanti problemi ormonali - broderofdeworld : @arderei_lomondo @speriamocmlcavo @pisto_gol @MarcoSarde94 Davvero... ahahahhaha hahahahahaha hahahahahaha hahahaha… -

Ultime Notizie dalla rete : cromosoma più