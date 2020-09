Il caso Vannini visto dalla Bruzzone: "Ecco cosa c'è dietro l'omicidio" (Di lunedì 28 settembre 2020) Sofia Dinolfo Il 30 settembre prossimo verrà emessa la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Roma che si pronuncerà in merito alle responsabilità della famiglia Ciontoli sulla morte di Marco Vannini. La criminologa forense Roberta Bruzzone fa il punto della situazione con il Giornale.it Sono passati 5 anni da quella tragica sera in cui Marco Vannini ha perso la vita a causa di un proiettile che lo ha ferito alla gabbia toracica e al cuore. Ben 110 minuti di attesa prima di essere soccorso, un ritardo che gli è stato fatale. Chi gli ha sparato avrebbe potuto salvargli la vita chiamando immediatamente i soccorsi. A stabilirlo la sentenza della Corte di Cassazione che ha ribaltato il grado di appello accogliendo i ricorsi della procura generale e delle parti civili, secondo i ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 28 settembre 2020) Sofia Dinolfo Il 30 settembre prossimo verrà emessa la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Roma che si pronuncerà in merito alle responsabilità della famiglia Ciontoli sulla morte di Marco. La criminologa forense Robertafa il punto della situazione con il Giornale.it Sono passati 5 anni da quella tragica sera in cui Marcoha perso la vita a causa di un proiettile che lo ha ferito alla gabbia toracica e al cuore. Ben 110 minuti di attesa prima di essere soccorso, un ritardo che gli; stato fatale. Chi gli ha sparato avrebbe potuto salvargli la vita chiamando immediatamente i soccorsi. A stabilirlo la sentenza della Corte di Cassazione che ha ribaltato il grado di appello accogliendo i ricorsi della procura generale e delle parti civili, secondo i ...

