F1 | le prime indiscrezioni sul calendario 2021

Leggi su newsmondo

(Di lunedì 28 settembre 2020) Formula 1, lesuldel: potrebbe essere confermato lo stesso programma del 2020. Nel mondo della F1 iniziano a circolare lesuldel, e non si esclude che si possa procedere con la conferma di quello anomalo del 2020. La notizia è stata riportata anche da Sky Sport, secondo cui non si esclude la conferma del. F1, lesulÈ bene innanzitutto partire da una informazione doverosa. Nonostante sia stata ripresa dai principali media e giornali del settore, quella che circola è una semplice indiscrezione. Fatta chiarezza sul punto, i rumors non escludono che nel ...