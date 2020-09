Covid, Fauci: «Italiani, attenti. C’è il pericolo di una seconda ondata ancora più grave» (Di lunedì 28 settembre 2020) «C’è sempre il pericolo di una seconda ondata. Anche voi Italiani dovete stare molto attenti. Specie quando ci sarà l’inizio dell’autunno e dell’inverno». Lo afferma, ospite della trasmissione Che tempo che fa, Anthony Fauci, direttore dell’americano Istituto nazionale di allergia e malattie infettive (Niaid). «Tutti sono preoccupati da un’altra chiusura, vogliono tornare alla normalità. Ma bisogna resistere. Infatti, il rischio è che questa seconda ondata sia ancora più grave». Fauci: «I giovani rispettino le ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 28 settembre 2020) «C’&e; sempre ildi una. Anche voidovete stare molto. Specie quando ci sar&a; l’inizio dell’autunno e dell’inverno». Lo afferma, ospite della trasmissione Che tempo che fa, Anthony, direttore dell’americano Istituto nazionale di allergia e malattie infettive (Niaid). «Tutti sono preoccupati da un’altra chiusura, vogliono tornare alla normalit&a;. Ma bisogna resistere. Infatti, il rischio &e; che questasiapi&u».: «I giovani rispettino le ...

