In cento a ballare ravvicinati, senza mascherine e senza alcuna precauzione. Per questo gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale hanno predisposto la chiusura di un locale a Trastevere a causa del mancato rispetto delle regole anti-contagio. Durante il fine settimana le pattuglie hanno eseguito controlli all'interno dei locali, sulle strade e nei principali quartieri interessati dalla movida. Diverse le irregolarità riscontrate: la presenza di assembramenti all'interno dei locali, il mancato uso dei dispositivi di protezione individuali da parte del personale e dei clienti, occupazioni di suolo pubblico non a norma, rumori molesti e inosservanza delle regole anti-alcol.

Franco32656300 : NIENTE, NON C'È NULLA DA FARE. SI PUÒ COMBATTERE CONTRO IL COVID MA NON SI PUÒ COMBATTERE CONTRO GLI IMBECILLI… - EEspulsi : RT @HuffPostItalia: Covid, cento persone a ballare senza mascherine. Chiuso un locale in centro a Roma - peppe844 : RT @HuffPostItalia: Covid, cento persone a ballare senza mascherine. Chiuso un locale in centro a Roma - Maurizio62 : RT @HuffPostItalia: Covid, cento persone a ballare senza mascherine. Chiuso un locale in centro a Roma - HuffPostItalia : Covid, cento persone a ballare senza mascherine. Chiuso un locale in centro a Roma -

