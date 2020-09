Boss in incognito streaming e diretta tv: dove vedere l’ultima puntata del programma con Max Giusti (Di lunedì 28 settembre 2020) Boss in incognito streaming e diretta tv: dove vedere l’ultima puntata del reality con Max Giusti Ultima puntata della nuova edizione di Boss in incognito, il docu-reality di Rai 2 condotto da Max Giusti. Il format previsto è quello classico e amato dal pubblico: protagonisti sono alcuni imprenditori che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare sotto mentite spoglie, per una settimana, insieme ai loro dipendenti. Solo alla fine di quest’esperienza sveleranno la loro reale identità. Ma dove è possibile vedere la quarta e ultima puntata di Boss in incognito ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 settembre 2020)intv:l’ultimadel reality con MaxUltimadella nuova edizione diin, il docu-reality di Rai 2 condotto da Max. Il format previsto è quello classico e amato dal pubblico: protagonisti sono alcuni imprenditori che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare sotto mentite spoglie, per una settimana, insieme ai loro dipendenti. Solo alla fine di quest’esperienza sveleranno la loro reale identità. Maè possibilela quarta e ultimadiin...

zazoomblog : Zoomarine e Aquafelix le aziende dell’ultima puntata di Boss in incognito - #Zoomarine #Aquafelix #aziende - DonnaGlamour : Renato Lenzi, chi è il CEO di Zoomarine protagonista di Boss in incognito - SMSNEWSOFFICIAL : Si conclude, lunedì 28 settembre, la sesta stagione di #BossinIncognito, il docu-reality in onda alle 21.20 su Rai2… - MontiFrancy82 : Si conclude, lunedì 28 settembre, la sesta stagione di #BossinIncognito, il docu-reality in onda alle 21.20 su Rai2… - UnDueTreBlog : #BossinIncognito – Quarta e ultima puntata del 28 settembre 2020 – Renato Lenzi protagonista.… -