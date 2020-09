Ariano Irpino | all’Istituto Ruggiero II si riparte con un grande piano di sicurezza e didattica

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 28 settembre 2020) Al via il nuovo anno scolastico tra dubbi e timori per via della situazione emergenziale legata al Covid- 19. Alle paure e alle incertezze, l’istituto Ruggero II di, con il nuovo dirigente Massimiliano Bosco, risponde con fermezza attivandosi su due fronti: una imponente macchina organizzativa, finalizzata ad evitare assembramenti e a mettere in campo tutti i protocolli indispensabili alla prevenzione e al contenimento del contagio, per garantire la salute e ladi studenti, docenti, personale amministrativo e collaboratori scolastici e DDI, ovverodigitale integrata. Spiega il dirigente Bosco: «Si tratta di una sfida impegnativa che assumo consenso di responsabilità insieme alla direzione di questo prestigioso istituto scolastico, che ...