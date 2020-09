Annullate due tappe di Coppa del mondo in Svezia e Francia (Di lunedì 28 settembre 2020) A due mesi esatti dall'inizio della Coppa del mondo di biathlon, il calendario è stato modificato causa Covid: cancellate le gare previste in Svezia e Francia. A Kontiolahti in Finlandia, dov'è ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) A due mesi esatti dall'inizio delladeldi biathlon, il calendario è stato modificato causa Covid: cancellate le gare previste in. A Kontiolahti in Finlandia, dov'è ...

ruisseau : RT @AScarfogliero: ?????????????????????????? CHE SI DEBBA INDAGARE, LO SI FACCIA, ANCHE INCLUDENDO LE 47.000 SCHEDE ANNULLATE IL CDX NON CE L'AVREBBE F… - playeranya : comunque sto piangendo bc settimana prossima sono state annullate due lezioni di letteratura inglese ???????? - patriziagatto3 : RT @AScarfogliero: ?????????????????????????? CHE SI DEBBA INDAGARE, LO SI FACCIA, ANCHE INCLUDENDO LE 47.000 SCHEDE ANNULLATE IL CDX NON CE L'AVREBBE F… - AScarfogliero : ?????????????????????????? CHE SI DEBBA INDAGARE, LO SI FACCIA, ANCHE INCLUDENDO LE 47.000 SCHEDE ANNULLATE IL CDX NON CE L'AVRE… - BlunoteWeb : #Concerti: #OrganicBloodynose, annullate le due date di #Crispiano -