Via ansia e depressione | ecco l’ingrediente misterioso contenuto nel vino

Ti piace rilassarti con un bicchiere di vino rosso dopo una giornata stressante? Non dare all' alcool tutto il merito del tuo rilassamento. Una nuova ricerca condotta dall'Università di Buffalo, ha rivelato che il resveratrolo, un composto vegetale che si trova nel vino rosso, esercita anche un'azione anti-stress bloccando l'espressione di un enzima correlato al controllo dello stress nel cervello. I risultati dello studio hanno fatto luce su come il resveratrolo influisce sui processi neurologici. Secondo Anxiety and Depression Association of America, la depressione e i disturbi d'ansia colpiscono circa 40 milioni di persone negli Stati Uniti.

Ultime Notizie dalla rete : Via ansia I disturbi d'ansia forse nascondono anche problemi alla tiroide - Salute & Benessere Agenzia ANSA Torre del Greco, ore d’ansia per Simone, 20 anni, scomparso da 4 giorni

Ansia a Torre del Greco (Napoli) per la scomparsa di Mohamed, studente di 20 anni: il giovane, che si fa chiamare Simone, alle 15 di mercoledì 23 ...

Tromba d'aria a Rosignano: «Qui è stato un inferno, in pochi secondi il tornado ha distrutto le nostre case»

Sotto choc i residenti di via Agostini, via Carducci e via Veneto: ecco i loro racconti «Chicchi di grandine grandi come noci, poi il forte vento è diventato un vortice» ...

