Verissimo | Alena Seredova da Silvia Toffanin | «Il parto? Non è andato benissimo Continuavo a chiedere ‘Dov’è mia figlia?’»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di domenica 27 settembre 2020)neomamma a: «Ilnon è‘Dov’è mia figlia?’». Oggi, l’ex modella ceca è stata ospite nel salotto die ha raccontato i suoi primi mesi da mamma-tris. Durante il lockdown, infatti, è arrivata la piccola Vivienne Charlotte, nata dall’amore con Alessandro Nasi. «I miei figli hanno reagito in modo meraviglioso – racconta-. Non me l’aspettavo. Il, invece, fra i tre non è stato il mio preferito. È stato unpodalico trasverso, ho dovuto fare il ...