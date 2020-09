Traffico Roma del 27-09-2020 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 27 settembre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio per ritrovarti dal redazione in studio Daniele guerrisi in primo piano la situazione delall’interno della galleria Giovanni XXIII chiusa in direzione Stadio Olimpico a causa di un incidente chiusi quindi gli ingressi da via della Pineta Sacchetti via Pestalozzi e via Pieve di Cadore a Montesacro alto rallentamenti di nuovo per incidente su viale Jonio Da Cecco d’Ascoli a via Matteo Bandello verso viale Adriatico sulla via Aurelia coda per incidente da via Pio Spezi al raccordo verso il centro città è proprio in centro altri rallentamenti per incidente lungo Corso d’Italia all’altezza di via Toscana verso Piazza Fiume in zona Torrenova rallentamenti di nuovo per incidente in via Bernardino Alimena in prossimità di via Orazio Raimondo per finire sul raccordo nella zona ...