Roma, Veretout: "Juve stanca, in superiorità avremmo dovuto vincere" (Di domenica 27 settembre 2020) Roma - Primo punto guadagnato in campionato, dopo quello tolto a Verona per il ko a tavolino, per la Roma di Paulo Fonseca che in superiorità numerica non riesce ad andare oltre il 2 a 2 contro la ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 27 settembre 2020)- Primo punto guadagnato in campionato, dopo quello tolto a Verona per il ko a tavolino, per ladi Paulo Fonseca che in; numerica non riesce ad andare oltre il 2 a 2 contro la ...

