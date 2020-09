Psg, retroscena Icardi: Tuchel non lo voleva ma è stato convinto da Leonardo (Di domenica 27 settembre 2020) Mauro Icardi alla ricerca del gol perduto. Potrebbe essere sintetizzato così il momento dell'attaccante del Paris Saint-Germain che, secondo L'Equipe, sarebbe stato fonte di malumori tra i massimi dirigenti del club e il tecnico Thomas Tuchel. L'attaccante argentino è tornato in campo con il Psg contro Metz e Nizza, senza però trovare la via della rete confermando le perplessità che, a quanto si apprende, erano già state messe in evidenza dall'alleantore.Icardi riscattato: Leonardo ha convinto Tuchelcaption id="attachment 993543" align="alignnone" width="592" Icardi Psg (twitter ufficiale Psg)/captionCome si legge dal quotidiano francese, sarebbero tornati alla luce dei dubbi relativi al rendimento di Mauro ... Leggi su itasportpress (Di domenica 27 settembre 2020) Mauroalla ricerca del gol perduto. Potrebbe essere sintetizzato così il momento dell'attaccante del Paris Saint-Germain che, secondo L'Equipe, sarebbefonte di malumori tra i massimi dirigenti del club e il tecnico Thomas. L'attaccante argentino è tornato in campo con il Psg contro Metz e Nizza, senza però trovare la via della rete confermando le perplessità che, a quanto si apprende, erano già state messe in evidenza dall'alleantore.riscattato:hacaption id="attachment 993543" align="alignnone" width="592"Psg (twitter ufficiale Psg)/captionCome si legge dal quotidiano francese, sarebbero tornati alla luce dei dubbi relativi al rendimento di Mauro ...

