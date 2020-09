Pericoloso focolaio, sbarca a Taranto nave con 60 marinai positivi, disposta la quarantena per tutto l’equipaggio (Di domenica 27 settembre 2020) Nella mattinata di ieri, intorno alle 8, è sbarcata nel porto di Taranto la fregata della Marina Militare “Margottini”. Da quanto riferito dalle autorità a bordo sono sessanta i marinai contagiati su 187 militari. La nave è stata ormeggiata sulla banchina della stazione navale di Mar Grande. Secondo quanto riferito dalla Marina Militare a bordo: “Sono state adottate subito le misure dello specifico protocollo sanitario di contrasto alla diffusione del virus, compresi i provvedimenti restrittivi necessari per la tutela della salute dei familiari e della cittadinanza, avvisando le autorità sanitarie e isolando i positivi”. Sembra che nessuno dei marinai sia in gravi condizioni. Solo sei mostrano evidenti sintomi derivanti ... Leggi su baritalianews (Di domenica 27 settembre 2020) Nella mattinata di ieri, intorno alle 8, èta nel porto dila fregata della Marina Militare “Margottini”. Da quanto riferito dalle autorità a bordo sono sessanta icontagiati su 187 militari. Laè stata ormeggiata sulla banchina della stazione navale di Mar Grande. Secondo quanto riferito dalla Marina Militare a bordo: “Sono state adottate subito le misure dello specifico protocollo sanitario di contrasto alla diffusione del virus, compresi i provvedimenti restrittivi necessari per la tutela della salute dei familiari e della cittadinanza, avvisando le autorità sanitarie e isolando i”. Sembra che nessuno deisia in gravi condizioni. Solo sei mostrano evidenti sintomi derivanti ...

ET85515365 : @repubblica Repubblica che fa eco al (non) pensiero di un inetto che ha contribuito a creare con la sua ignoranza i… - Lichtung5 : RT @dukana2: Ancora contagi a #Fca di #Melfi ??è diventata il #focolaio #Covid19 più pericoloso della #Basilicata! ??MA LA FABBRICA NON VIE… - AngeloCastro81 : RT @dukana2: Ancora contagi a #Fca di #Melfi ??è diventata il #focolaio #Covid19 più pericoloso della #Basilicata! ??MA LA FABBRICA NON VIE… - aka_Gb : RT @dukana2: Ancora contagi a #Fca di #Melfi ??è diventata il #focolaio #Covid19 più pericoloso della #Basilicata! ??MA LA FABBRICA NON VIE… - Gibimassidda : RT @dukana2: Ancora contagi a #Fca di #Melfi ??è diventata il #focolaio #Covid19 più pericoloso della #Basilicata! ??MA LA FABBRICA NON VIE… -

Ultime Notizie dalla rete : Pericoloso focolaio Coronavirus, a Taranto intera nave in quarantena: 60 positivi La Gazzetta del Mezzogiorno Pericoloso focolaio, sbarca a Taranto nave con 60 marinai positivi, disposta la quarantena per tutto l’equipaggio

Nella mattinata di ieri, intorno alle 8, è sbarcata nel porto di Taranto la fregata della Marina Militare “Margottini”. Da quanto riferito dalle autorità a bordo sono sessanta i marinai contagiati su ...

COVID 19 - 60 marinai della fregata della Marina Militare 'Margottini' positivi: sono in quarantena

Alle 8 di ieri mattina è giunta in porto a Taranto la fregata della Marina Militare «Margottini», a bordo della quale, nei giorni scorsi, si è sviluppato un pericoloso focolaio Covid con 60 persone co ...

Nella mattinata di ieri, intorno alle 8, è sbarcata nel porto di Taranto la fregata della Marina Militare “Margottini”. Da quanto riferito dalle autorità a bordo sono sessanta i marinai contagiati su ...Alle 8 di ieri mattina è giunta in porto a Taranto la fregata della Marina Militare «Margottini», a bordo della quale, nei giorni scorsi, si è sviluppato un pericoloso focolaio Covid con 60 persone co ...