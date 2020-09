Patrizia De Blanck non è una contessa | tutta la verità sul caso

Puntata scoppiettante quella di stasera per Live Non è la d’Urso, che dedicherà un intero spazio dal caso del titolo nobiliare di Patrizia De Blanck. L’attuale concorrente del Grande Fratello avrà infatti un approfondimento all’interno del programma di Barbara d’Urso – Live Non è la d’Urso – in cui saranno indagate le sue origini nobiliari, che a quanto pare non esistono. Emerge, infatti, da un’inchiesta di Oggi che la De Blanck sarebbe stata adottata e che la sua famiglia d’origine abbia una storia a dir poco particolare.

Leggi su youmovies

jenniegng : @GrandeFratello PATRIZIA DE BLANCK ECCOTI - AleSuperfici : RT @Ginko_21: Patrizia De Blanck vecchia volpe dei reality che conosce perfettamente le dinamiche e non è per niente scema ha capito perfet… - MastyCatsy : RT @m0rningvstar: il premio per la persona più trash dell'anno va a Patrizia De Blanck dopo che mentre la Orlando urlava col kiwi in mano s… - m0rningvstar : il premio per la persona più trash dell'anno va a Patrizia De Blanck dopo che mentre la Orlando urlava col kiwi in… - Mario52338411 : RT @Ginko_21: Patrizia De Blanck vecchia volpe dei reality che conosce perfettamente le dinamiche e non è per niente scema ha capito perfet… -