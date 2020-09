Moncalieri, sindaco Pd appena rieletto col 65% dei voti finisce indagato per falso ideologico (Di domenica 27 settembre 2020) La sua è stata una vittoria di peso: ha ottenuto il 65 per cento dei voti. Paolo Montagna è stato confermato sindaco di Moncalieri, città alle porte di Torino e quinto centro più abitato del Piemonte, ma tre giorni dopo i risultati l’esponente del Partito democratico ha saputo di essere indagato per falso ideologico in atto pubblico: venerdì i carabinieri coordinati dalla procura torinese hanno perquisito i suoi uffici e casa sua alla ricerca di alcuni documenti, tra cui un registro su cui doveva appuntare le ore di lavori socialmente utili da svolgere per evitare un processo. Montagna, 52enne eletto sindaco di Moncalieri nel 2015, nel 2018 era stato indagato per concorso in accesso abusivo ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) La sua è stata una vittoria di peso: ha ottenuto il 65 per cento dei. Paolo Montagna è stato confermatodi, città alle porte di Torino e quinto centro più abitato del Piemonte, ma tre giorni dopo i risultati l’esponente del Partito democratico ha saputo di essereperin atto pubblico: venerdì i carabinieri coordinati dalla procura torinese hanno perquisito i suoi uffici e casa sua alla ricerca di alcuni documenti, tra cui un registro su cui doveva appuntare le ore di lavori socialmente utili da svolgere per evitare un processo. Montagna, 52enne elettodinel 2015, nel 2018 era statoper concorso in accesso abusivo ai ...

fattoquotidiano : Moncalieri, sindaco Pd appena rieletto col 65% dei voti finisce indagato per falso ideologico - clikservernet : Moncalieri, sindaco Pd appena rieletto col 65% dei voti finisce indagato per falso ideologico - Noovyis : (Moncalieri, sindaco Pd appena rieletto col 65% dei voti finisce indagato per falso ideologico) Playhitmusic - - CiceroM5S : RT @MPenikas: FQ: Moncalieri, sindaco Pd appena rieletto col 65% dei voti finisce indagato per falso ideologico - MPenikas : FQ: Moncalieri, sindaco Pd appena rieletto col 65% dei voti finisce indagato per falso ideologico… -