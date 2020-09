LIVE – Mondiali ciclismo Imola 2020, prova in linea uomini Elite: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) (Di domenica 27 settembre 2020) La DIRETTA scritta della prova in linea uomini Elite dei Mondiali di ciclismo di Imola 2020, che si chiudono oggi con la prova più attesa. Lungo i 258,2 chilometri di gara si decide il padrone della maglia iridata, con tantissimi pretendenti di primo LIVEllo: da Alaphilippe a Van Aert, passando per gli sloveni Pogacar e Roglic e tanti altri. L’Italia si schiera con Vincenzo Nibali che non partirà tra i principali favoriti, con lui anche Ulissi, Bettiol e una squadra pronta a dare tutto. Una corsa da seguire fin dalla partenza, con Sportface.it che vi racconterà tutto fin dal primo metro con la DIRETTA testuale a partire dalle 9:45. Segui il ... Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) Lascritta dellaindeididi, che si chiudono oggi con lapiù attesa. Lungo i 258,2 chilometri di gara si decide il padrone della maglia iridata, con tantissimi pretendenti di primollo: da Alaphilippe a Van Aert, passando per gli sloveni Pogacar e Roglic e tanti altri. L’Italia si schiera con Vincenzo Nibali che non partirà tra i principali favoriti, con lui anche Ulissi, Bettiol e una squadra pronta a dare tutto. Una corsa da seguire fin dalla partenza, con Sportface.it che vi racconterà tutto fin dal primo metro con latestuale a partire dalle 9:45. Segui il ...

WARNERMUSICIT : L’inarrestabile Anitta ?? sta scalando tutte le chart mondiali! Fan italiani attenzione??Sintonizzatevi alle 20.00 su… - SteveFerrando : Un giorno speciale. IL GIORNO. Non c’è nulla come i minuti che precedono il via dei Mondiali. #cycling #brividi… - infoitsport : DIRETTA Mondiali Ciclismo Imola 2020 LIVE, Prova in linea Donne - eugiovani_ : RT @WARNERMUSICIT: L’inarrestabile Anitta ?? sta scalando tutte le chart mondiali! Fan italiani attenzione??Sintonizzatevi alle 20.00 su @Rad… - infoitsport : LIVE Ciclismo femminile, Mondiali 2020 in DIRETTA: 50 km al traguardo e gruppo pressochè compatto -