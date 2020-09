Domenica Live, Soleil Sorge racconta la sua versione sulla presunta aggressione omofoba a Iconize (Di domenica 27 settembre 2020) Domenica Live chiama e arriva Soleil Sorge Durante la puntata di Domenica Live con Barbara D’Urso, Soleil Sorge dà la sua opinione riguardo all’aggressione omofoba subita da Marco Ferrero. View this post on Instagram Fashion never stops.✨ Intervista di #studioaperto @mediasetplay durante il primo show di questa fashion week diversa dal solito, ma come sempre piena di magia. Un nuovo inizio, nuovi look, nuovi modi di viverla, un inno al futuro con lo spirito della forza della rinascita e nuovi orizzonti da esplorare ✨ Total look @marylingmilano A post shared by sᴏʟᴇɪʟ (@Soleil stasi) on Sep 24, 2020 at ... Leggi su 361magazine (Di domenica 27 settembre 2020)chiama e arrivaDurante la puntata dicon Barbara D’Urso,dà la sua opinione riguardo all’subita da Marco Ferrero. View this post on Instagram Fashion never stops.✨ Intervista di #studioaperto @mediasetplay durante il primo show di questa fashion week diversa dal solito, ma come sempre piena di magia. Un nuovo inizio, nuovi look, nuovi modi di viverla, un inno al futuro con lo spirito della forza della rinascita e nuovi orizzonti da esplorare ✨ Total look @marylingmilano A post shared by sᴏʟᴇɪʟ (@stasi) on Sep 24, 2020 at ...

