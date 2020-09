Covid, a Napoli più di 100 nuovi positivi: i dati dell’Asl (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono ancora più di 200 i contagi da Coronavirus oggi in Campania. Il bollettino dell’Unità di crisi della Regione riporta 245 nuovi casi su 5.539 tamponi effettuati. La curva dei contagi è in costante salita, il numero dei nuovi positivi già da giorni si attesta tra i 150 e i 200. A Napoli sono 110 i nuovi positivi al Coronavirus comunicati oggi dall’Asl Napoli 1 nel suo consueto riepilogo dei dati. Emergono da 1.648 tamponi complessivi effettuati e 41 positivi sono contatti stretti di positivi precedentemente emersi, 22 sono sintomatici tamponati su richiesta dei medici di base, 36 per motivi da chiarire, 11 ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono ancora più di 200 i contagi da Coronavirus oggi in Campania. Il bollettino dell’Unità di crisi della Regione riporta 245casi su 5.539 tamponi effettuati. La curva dei contagi è in costante salita, il numero deigià da giorni si attesta tra i 150 e i 200. Asono 110 ial Coronavirus comunicati oggi dall’Asl1 nel suo consueto riepilogo dei. Emergono da 1.648 tamponi complessivi effettuati e 41sono contatti stretti diprecedentemente emersi, 22 sono sintomatici tamponati su richiesta dei medici di base, 36 per motivi da chiarire, 11 ...

