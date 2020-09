Coronavirus, i numeri in chiaro. Il virologo Maga: «Il virus circola di più rispetto ad agosto: servono più tamponi» (Di domenica 27 settembre 2020) I nuovi dati diffusi dalla Protezione civile sulla pandemia da Coronavirus nel nuovo bollettino di oggi, 27 settembre, dicono che, per il secondo giorno consecutivo, in Italia, si sta registrando un calo dei contagi. Si è infatti passati dai 1.869 di ieri ai 1.766 di oggi. Venerdì 25, invece, erano stati 1.912. Aumentano di 7 unità le terapie intensive e aumentano i ricoverati con sintomi: +100 in 24 ore. Sono 17 le vittime. I livelli di incidenza, comunque, rimangono stabili da un paio di settimane, come spiega il virologo Giovanni Maga. Qual è ad oggi la situazione epidemiologica? «Se rapportiamo i nuovi positivi ai tamponi, direi che viviamo in un momento di costanza dei dati: siamo al 3% di incidenza della malattia. Questo però significa che, ... Leggi su open.online (Di domenica 27 settembre 2020) I nuovi dati diffusi dalla Protezione civile sulla pandemia danel nuovo bollettino di oggi, 27 settembre, dicono che, per il secondo giorno consecutivo, in Italia, si sta registrando un calo dei contagi. Si è infatti passati dai 1.869 di ieri ai 1.766 di oggi. Venerdì 25, invece, erano stati 1.912. Aumentano di 7 unità le terapie intensive e aumentano i ricoverati con sintomi: +100 in 24 ore. Sono 17 le vittime. I livelli di incidenza, comunque, rimangono stabili da un paio di settimane, come spiega ilGiovanni. Qual è ad oggi la situazione epidemiologica? «Se rapportiamo i nuovi positivi ai, direi che viviamo in un momento di costanza dei dati: siamo al 3% di incidenza della malattia. Questo però significa che, ...

