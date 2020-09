Ballottaggio, Obiettivo Saronno: ok all'apparentamento (Di domenica 27 settembre 2020) Saronno, Varese,, 27 settembre 2020 - L'annuncio è arrivato nel tardo pomeriggio di ieri: Augusto Airoldi, candidato sindaco del centrosinistra, ha concluso l'accordo di apparentamento con la lista ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 27 settembre 2020), Varese,, 27 settembre 2020 - L'annuncio è arrivato nel tardo pomeriggio di ieri: Augusto Airoldi, candidato sindaco del centrosinistra, ha concluso l'accordo dicon la lista ...

Nessuna novità dal fronte Movimento 5 Stelle , 4,55% e 827 voti,: la lista ha ribadito a scrutinio ancora in corso la sua disposizione a valutare alleanze con Airoldi, ma ancora non c'è nulla di uffic ...

