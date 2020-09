Antonella Elia mette in imbarazzo Silvia Toffanin a Verissimo: “Vivi nel peccato” (Di domenica 27 settembre 2020) Ospite dell’ultima puntata di Verissimo, andata in onda su Canale 5 lo scorso sabato 26 settembre, anche Antonella Elia. La nuova opinionista del Grande Fratello Vip, durante la sua intervista piena di emozioni, non ha mancato di mettere in imbarazzo anche la conduttrice Silvia Toffanin, con una gaffe involontaria ma spiazzante. In diversi momenti il racconto sulla showgirl dall’immancabile caschetto biondo si è fatto toccante; ma non sono mancati anche momenti di ilarità e risate fra le due donne che hanno animato tutta l’intervista della Elia. Antonella Elia ha ripercorso la sua carriera e la sua vita privata, raccontando anche qualche dettaglio inedito. Durante tuta la sua intervista ... Leggi su velvetgossip (Di domenica 27 settembre 2020) Ospite dell’ultima puntata di, andata in onda su Canale 5 lo scorso sabato 26 settembre, anche. La nuova opinionista del Grande Fratello Vip, durante la sua intervista piena di emozioni, non ha mancato dire inanche la conduttrice, con una gaffe involontaria ma spiazzante. In diversi momenti il racconto sulla showgirl dall’immancabile caschetto biondo si è fatto toccante; ma non sono mancati anche momenti di ilarità e risate fra le due donne che hanno animato tutta l’intervista dellaha ripercorso la sua carriera e la sua vita privata, raccontando anche qualche dettaglio inedito. Durante tuta la sua intervista ...

