Anticipazioni Una Vita venerdì 2 ottobre 2020

Venerdì 2 ottobre 2020 – La delusione di Felicia: Felicia scopre che Emilio è già fidanzato. Questa rivelazione la inquieta e nello stesso tempo le consente di unire tutti i pezzi: ecco a cosa si doveva quello strano comportamento. Così senza pensarci due volte molla uno schiaffo al suo amato accusandolo di averla imbrogliata, ma sarà questa la verità?

