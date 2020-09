Serie C, liste da 22 a 24 calciatori: la strategia del Palermo non cambia, Luparini e Somma… (Di sabato 26 settembre 2020) Nella giornata di ieri il dietrofront: il campionato di Serie C partirà regolarmente da oggi.Scongiurata l'ipotesi sciopero, le squadre scenderanno in campo. La Lega Pro e l'Aic, infatti, grazie alla mediazione della Figc, hanno trovato l'intesa per quanto concerne l'allargamento delle liste da 22 a 24 (più un 2001 fuori lista e giovani di Serie senza limitazioni). Il Palermo, dunque, potrà prepararsi al debutto contro il Teramo. Nel dettaglio, gli uomini di Roberto Boscaglia partiranno alla volta dell'Abruzzo oggi."Il rischio di un rinvio della prima giornata è stato scongiurato ieri, dopo una convulsa trattativa che nella notte tra giovedì e venerdì aveva lasciato tutto in bilico. Senza accordo tra le parti, la Federazione sarebbe stata pronta a posticipare il calcio d'inizio ... Leggi su mediagol (Di sabato 26 settembre 2020) Nella giornata di ieri il dietrofront: il campionato diC partirà regolarmente da oggi.Scongiurata l'ipotesi sciopero, le squadre scenderanno in campo. La Lega Pro e l'Aic, infatti, grazie alla mediazione della Figc, hanno trovato l'intesa per quanto concerne l'allargamento delleda 22 a 24 (più un 2001 fuori lista e giovani disenza limitazioni). Il, dunque, potrà prepararsi al debutto contro il Teramo. Nel dettaglio, gli uomini di Roberto Boscaglia partiranno alla volta dell'Abruzzo oggi."Il rischio di un rinvio della prima giornata è stato scongiurato ieri, dopo una convulsa trattativa che nella notte tra giovedì e venerdì aveva lasciato tutto in bilico. Senza accordo tra le parti, la Federazione sarebbe stata pronta a posticipare il calcio d'inizio ...

