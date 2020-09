Sassuolo, De Zerbi: “Contro lo Spezia serve attenzione, altrimenti non abbiamo capito nulla” (Di sabato 26 settembre 2020) Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, alla vigilia del match del ‘Dino Manuzzi’ contro lo Spezia di domani alle ore 12:30, valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A 2020/2021, ha rilasciato delle dichiarazioni a Sassuolo Channel: “Contro il Cagliari abbiamo perso due punti probabilmente ma abbiamo fatto una gara positiva. abbiamo creato, abbiamo subito pochissimo contro una squadra organizzata e che ha giocatori buoni. Possiamo sicuramente fare di più, sia dal punto di vista tecnico-tattico che dalla motivazione e dal punto di vista fisico, perché se quanto fatto non è bastato per vincere c’è ancora qualcosa da dover aggiungere. Noi lavoriamo su tutti gli aspetti. Scardinare una ... Leggi su sportface (Di sabato 26 settembre 2020) Il tecnico del, Roberto De, alla vigilia del match del ‘Dino Manuzzi’ contro lodi domani alle ore 12:30, valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A 2020/2021, ha rilasciato delle dichiarazioni aChannel: “Contro il Cagliariperso due punti probabilmente mafatto una gara positiva.creato,subito pochissimo contro una squadra organizzata e che ha giocatori buoni. Possiamo sicuramente fare di più, sia dal punto di vista tecnico-tattico che dalla motivazione e dal punto di vista fisico, perché se quanto fatto non è bastato per vincere c’è ancora qualcosa da dover aggiungere. Noi lavoriamo su tutti gli aspetti. Scardinare una ...

