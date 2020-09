Sala, sindaco Milano: Zingaretti deve entrare nell’esecutivo (Di sabato 26 settembre 2020) Sala ribadisce una voce che già da tempo girava negli ambienti del pd, l'ingresso del segretario al Governo al posto (si diceva) della Lamorgese, ma Zingaretti aveva sempre smentito l'ipotesi, che improvvisamente torna d'attualità Leggi su firenzepost (Di sabato 26 settembre 2020)ribadisce una voce che già da tempo girava negli ambienti del pd, l'ingresso del segretario al Governo al posto (si diceva) della Lamorgese, maaveva sempre smentito l'ipotesi, che improvvisamente torna d'attualità

StefanoTartaria : @jacopo_iacoboni @davidealgebris Anche il sindaco Sala ha una condanna in primo grado per falso ma nessuno (giustam… - _MrWolf_ : RT @CBugliano: ???? CITTADINANZA ONORARIA A LUIS SUAREZ Il caso del calciatore extra comunitario che cerca di integrarsi in Italia ha suscit… - Umastru1 : RT @CBugliano: ???? CITTADINANZA ONORARIA A LUIS SUAREZ Il caso del calciatore extra comunitario che cerca di integrarsi in Italia ha suscit… - VallEtrusca : RT @CBugliano: ???? CITTADINANZA ONORARIA A LUIS SUAREZ Il caso del calciatore extra comunitario che cerca di integrarsi in Italia ha suscit… - FirenzePost : Sala, sindaco Milano: Zingaretti deve entrare nell’esecutivo -

Ultime Notizie dalla rete : Sala sindaco Sala, sindaco Milano: Zingaretti deve entrare nell’esecutivo Firenze Post Vela, il campione europeo giovanile Domenico Lamante premiato in Comune [FOTO]

Vela, il campione europeo giovanile Domenico Lamante è stato premiato in Comune. A ricevere il 15enne atleta della Lega Navale Italiana, stamane nella sala San Cetteo, c'erano il sindaco Carlo Masci, ...

Sala, sindaco Milano: Zingaretti deve entrare nell’esecutivo

MILANO – «Non credo che si debba parlare di rimpasto di governo per come sono andate le elezioni, ma dico da mesi che il compito e’ cosi’ difficile che e’ il caso creare una compagine governativa di m ...

Vela, il campione europeo giovanile Domenico Lamante è stato premiato in Comune. A ricevere il 15enne atleta della Lega Navale Italiana, stamane nella sala San Cetteo, c'erano il sindaco Carlo Masci, ...MILANO – «Non credo che si debba parlare di rimpasto di governo per come sono andate le elezioni, ma dico da mesi che il compito e’ cosi’ difficile che e’ il caso creare una compagine governativa di m ...