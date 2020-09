"Sai cosa devi fare prima di dimetterti?". Salvini asfalta il furbetto Tridico (Di sabato 26 settembre 2020) Intollerabile. Matteo Salvini interviene sul caso di Pasquale Tridico con veemenza. Al presidente dell'Inps, secondo quanto riportato da Repubblica, è stato aumentato lo stipendio annuale da 62mila a 150mila euro, con decreto firmato dal ministro del Lavoro Nunzia Catalfo in estate ("sperando che nessuno se ne accorgesse", sottolinea il quotidiano), con tanto di valore retroattivo a partire dal giorno del suo insediamento. Quasi un golpe, sicuramente una furbata che potrebbe diventare però un boomerang per il già traballante responsabile delle pensioni italiane, colonna grillina e papà del reddito di cittadinanza. Da mesi il leader della Lega ha lanciato la campagna per cacciarlo, in concomitanza anche con lo scandalo dei furbetti Inps e le erogazioni allegre sia del reddito di cittadinanza a chi non ne aveva ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) Intollerabile. Matteointerviene sul caso di Pasqualecon veemenza. Al presidente dell'Inps, secondo quanto riportato da Repubblica, è stato aumentato lo stipendio annuale da 62mila a 150mila euro, con decreto firmato dal ministro del Lavoro Nunzia Catalfo in estate ("sperando che nessuno se ne accorgesse", sottolinea il quotidiano), con tanto di valore retroattivo a partire dal giorno del suo insediamento. Quasi un golpe, sicuramente una furbata che potrebbe diventare però un boomerang per il già traballante responsabile delle pensioni italiane, colonna grillina e papà del reddito di cittadinanza. Da mesi il leader della Lega ha lanciato la campagna per cacciarlo, in concomitanza anche con lo scandalo dei furbetti Inps e le erogazioni allegre sia del reddito di cittadinanza a chi non ne aveva ...

