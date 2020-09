Referendum in Svizzera per revocare la libera circolazione: transfrontalieri a rischio (Di sabato 26 settembre 2020) Lo chiamano già il Referendum della “Brexit elvetica“, perché auspica “un’immigrazione moderata” e punta a cambiare la Costituzione per impedire ogni accordo di libera circolazione delle persone. Domenica 27 settembre la Svizzera, fuori dall’Unione Europea ma parte dell’area Schengen, torna alle urne su iniziativa del partito conservatore populista Udc, che spera di ripetere il successo del Referendum per un tetto sull’immigrazione che vinse a a sorpresa con il 50,33% nel 2014 malgrado l’opposizione del resto dei partiti. Ma in questo caso, se vincesse il Sì, verrebbero messi in pericoli tutti gli altri accordi con l’Ue. Con conseguenze immediate per i frontalieri italiani, che ogni giorno varcano il confine. Sei anni fa, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) Lo chiamano già ildella “Brexit elvetica“, perché auspica “un’immigrazione moderata” e punta a cambiare la Costituzione per impedire ogni accordo didelle persone. Domenica 27 settembre la, fuori dall’Unione Europea ma parte dell’area Schengen, torna alle urne su iniziativa del partito conservatore populista Udc, che spera di ripetere il successo delper un tetto sull’immigrazione che vinse a a sorpresa con il 50,33% nel 2014 malgrado l’opposizione del resto dei partiti. Ma in questo caso, se vincesse il Sì, verrebbero messi in pericoli tutti gli altri accordi con l’Ue. Con conseguenze immediate per i frontalieri italiani, che ogni giorno varcano il confine. Sei anni fa, ...

