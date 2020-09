Agenzia_Ansa : Prima #neve sulle Dolomiti - VIDEO #ANSA - AntonioMariaF19 : RT @tempoweb: Prima #neve nel #Lazio. Vette imbiancate da #Campocatino a #Filettino #26settembre #frosinone #maltempo - tempoweb : Prima #neve nel #Lazio. Vette imbiancate da #Campocatino a #Filettino #26settembre #frosinone #maltempo… - ShitPos93527936 : @tripalosky99 @masolinismo 'Chi fa la cacca su la neve, prima o poi si scopre' ...che poeta - disicaterina : RT @lloucin: Prima neve sui monti Abruzzesi Stamane l’aria era freddissima anche qui,sulla costa #GranSasso #Majella #MonteVelino https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Prima neve

Prosegue l'ondata di maltempo sull'Italia, con situazioni critiche in molte zone a causa soprattutto del forte vento. Sono stati più di mille gli interventi di soccorso dei vigili del fuoco, soprattut ...Una nevicata annunciata, una donna in ipotermia. Il suo cagnolino morto. Nella notte, il Soccorso alpino della Val Comelico ha salvato due escursionisti in difficoltà per la neve alla Casera Pian Form ...