Ninetto Davoli: Ballando 26 settembre 2020 (video e gallery) (Di sabato 26 settembre 2020) La seconda puntata di Ballando con le Stelle 2020 di stasera, 26 settembre, in onda su Rai1, ha mostrato la coppia formata dallo storico attore Ninetto Davoli e dalla bravissima ballerina Ornella Boccafoschi. La coppia ha ballato un Charleston sulle note del brano Azzurro di Adriano Celentano, in versione riveduta e corretta. Ninetto Davoli: i voti a Ballando La coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Dopo la performance negativa della volta scorsa, Davoli stasera si può dire che ha ballato, eppure la giuria ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 26 settembre 2020) La seconda puntata dicon le Stelledi stasera, 26, in onda su Rai1, ha mostrato la coppia formata dallo storico attoree dalla bravissima ballerina Ornella Boccafoschi. La coppia ha ballato un Charleston sulle note del brano Azzurro di Adriano Celentano, in versione riveduta e corretta.: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Dopo la performance negativa della volta scorsa,stasera si può dire che ha ballato, eppure la giuria ...

elisdono : #BallandoConLeStelle Ninetto Davoli è sempre convinto di trovarsi sul set di Pasolini, nel ruolo di ragazzo di borg… - ShinichiroMo84 : Quanto mi imbarazza Ninetto Davoli. A Roma ve lo giuro non siamo tutti così... - ballando_ : 0 di carolyn??? doppio 0 alla prima uscita!!!! per Ninetto Davoli #BallandoConLeStelle - virginmojito10 : More Paolo Contini less Ninetto Davoli #BallandoConLeStelle - ilmerda_ : In effetti dai giudici Ninetto Davoli perde qualsiasi senso della misura risultando irritante e davvero troppo pesante #BallandoConLeStelle -

Ultime Notizie dalla rete : Ninetto Davoli Chi è Ninetto Davoli, concorrente di Ballando con le stelle 2020 TPI Ninetto Davoli, chi è la moglie Patrizia? L’amore di una vita

Chi è la moglie di Ninetto Davoli? Si tratta di Patrizia, una donna che gli è stata sempre accanto: ecco che cosa fa nella vita. Chi è la moglie di Ninetto Davoli? Si chiama Patrizia e ha sposato l’at ...

Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi/ Podio sfiorato, riuscirà il miracolo oggi a Ballando con le Stelle?

Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi hanno fatto il botto nella prima puntata di Ballando con le stelle. Con ben 37 punti la coppia ha portato a casa il quarto posto sabato scorso fermandosi ad un sol ...

Chi è la moglie di Ninetto Davoli? Si tratta di Patrizia, una donna che gli è stata sempre accanto: ecco che cosa fa nella vita. Chi è la moglie di Ninetto Davoli? Si chiama Patrizia e ha sposato l’at ...Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi hanno fatto il botto nella prima puntata di Ballando con le stelle. Con ben 37 punti la coppia ha portato a casa il quarto posto sabato scorso fermandosi ad un sol ...