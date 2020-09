Matteo Salvini sul palco: 'Ho la febbre, il medico mi ha detto di andare a casa'. Ma gira il Lazio per i comizi (Di sabato 26 settembre 2020) ha la febbre ma, invece di tornare a casa seguendo i consigli del suo medico, continua a girare il Lazio per alcuni comizi . Lo ha ammesso lo stesso senatore e leader della Lega, ex ministro dell'... Leggi su leggo (Di sabato 26 settembre 2020) ha lama, invece di tornare aseguendo i consigli del suo, continua are ilper alcuni. Lo ha ammesso lo stesso senatore e leader della Lega, ex ministro dell'...

