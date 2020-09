Mattarella e i bambini | «Il vostro spirito di aiuto reciproco ispiri anche i grandi» - Video

(Di sabato 26 settembre 2020) Il capo dello Stato ha incontrato a Firenze i ragazzini che in estate hanno salvato la vita a un amico che rischiava di annegare

Il capo dello Stato ha incontrato a Firenze i ragazzini che in estate hanno salvato la vita a un amico che rischiava di annegare «Non trovavo la mamma. Stavo uscendo. Sono scivolato in piscina e ho b ...MONREALE – “Scongiurati i doppi turni per tutte le scuole del territorio monrealese”. È il sindaco Alberto Arcidiacono a dare la notizia, tanto attesa da molte famiglie monrealesi. Ed è l’assessore al ...