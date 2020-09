Il caso Silvio Berlusconi: un po' malato, un po' attore (Di sabato 26 settembre 2020) Come sta Silvio Berlusconi? Quali sono le sue vere condizioni? Anche stamattina infatti si sono rincorse voci su un suo imminente ritorno in ospedale. Subito rientrate. Ma a dare notizie sbagliate sulla sua salute, potrebbe essere proprio il Cavaliere in persona. Come ci racconta chi gli è particolarmente vicino. Insomma, è probabile che Berlusconi, all’ennesima telefonata, non abbia mancato di usare il suo spettacolare repertorio da attore consumato. L’equivoco, ci spiegano, nasce dalle numerose chiamate che Berlusconi riceve ogni giorno dal solito codazzo di “questuanti” e politici. Nonostante l’età e i risultati elettorali, l’uomo è ancora potente e tanti sgomitano per sentire una sua parola, fargli gli auguri, chiedere ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 26 settembre 2020) Come sta? Quali sono le sue vere condizioni? Anche stamattina infatti si sono rincorse voci su un suo imminente ritorno in ospedale. Subito rientrate. Ma a dare notizie sbagliate sulla sua salute, potrebbe essere proprio il Cavaliere in persona. Come ci racconta chi gli è particolarmente vicino. Insomma, è probabile che, all’ennesima telefonata, non abbia mancato di usare il suo spettacolare repertorio daconsumato. L’equivoco, ci spiegano, nasce dalle numerose chiamate chericeve ogni giorno dal solito codazzo di “questuanti” e politici. Nonostante l’età e i risultati elettorali, l’uomo è ancora potente e tanti sgomitano per sentire una sua parola, fargli gli auguri, chiedere ...

Come sta Silvio Berlusconi? Quali sono le sue vere condizioni? Anche stamattina infatti si sono rincorse voci su un suo imminente ritorno in ospedale. Subito rientrate. Ma a dare notizie sbagliate sul ...

Berlusconi non ha mai chiesto di tornare in ospedale

«Il presidente continua il suo periodo di isolamento a casa – si legge in una nota diramata da Forza Italia e diffusa da alcuni organi di informazione come Repubblica – è comunque al lavoro, ha partec ...

«Il presidente continua il suo periodo di isolamento a casa – si legge in una nota diramata da Forza Italia e diffusa da alcuni organi di informazione come Repubblica – è comunque al lavoro, ha partec ...