Galli | “Il virus non è mai andato via | non abbassiamo la guardia”

Leggi su quifinanza

(Di sabato 26 settembre 2020) Non è questione di “disaffezione” per la libertà o chissà quale altro oscuro mistero. Se la seconda ondata del Coronatarda ad arrivare in Italia, mentre sta già imperversando negli altri Paesi europei (Francia, Spagna e Regno Unito in testa) è perché i cittadini italiani hanno rispettato meglio che altrove le indicazioni riguardanti la quarantena, il distanziamento sociale e le altre misure per limitare la diffusione del contagio. Questa, almeno, l’opinione del dottor Massimo, primario di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano. Nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’infettivologo del “Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche” del Sacco ha fatto il punto della situazione sul livello di diffusione del ...