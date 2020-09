Di Marzio | Milan | Nastasic resta un obiettivo Occasione Rudiger per i rossoneri

CriticoMilanist : Di marzio alle 23 :'il Milan prova a chuidere per Hauge entro 48 ore' Pbp *copia e incolla* 'entro il weekend' Ah… - EternoRN93 : RT @PianetaMilan: Di Marzio: 'Il Milan vuole prendere da subito Hauge' - GurzoBahri : RT @saldare86: «Il Milan vuole prendersi del tempo per il difensore. Nastasic resta uno degli obiettivi ma il Milan vuole aspettare: la pro… - GurzoBahri : RT @saveriocamba: Il Milan vuole prendere tempo sul difensore centrale. Nastasic resta un opportunità ma il Milan vuole aspettare nuove occ… - infoitsport : Di Marzio: “Il Milan vuole prendere da subito Hauge” -

Ultime Notizie dalla rete : Marzio Milan

Gianluca Di Marzio, uno dei massimi esperti di calciomercato, ha parlato su Sky Sport sulle trattative imbastite dal club del Milan. Ecco le sue parole: "Nastasic resta un obiettivo per il Milan, ma ...Il giornalista sportivo rivela le strategie del mercato rossonero: gli ultimi due obiettivi sono Rudiger per la difesa e il giovane Hauge per l’attacco Con la seconda giornata di campionato alle porte ...