Crotone-Milan, i convocati di Stroppa: ci sono Reca e Pedro Pereira (Di sabato 26 settembre 2020) Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista della gara di domani alle ore 18 contro il Milan: Portieri: Cordaz, Festa.Difensori: Spolli, Golemic, Magallan, Mazzotta, Rispoli, Marrone, Yakubiv, Reca, Pedro Pereira.Centrocampisti: Mustacchio, Cigarini, Crociata, Molina, Gomelt, Zanellato, Vulic, Eduardo.Attaccanti: Dragus, Kargbo, Simy, Messias Leggi su sportface (Di sabato 26 settembre 2020) Giovanni, tecnico delha diramato la lista dei giocatoriin vista della gara di domani alle ore 18 contro il: Portieri: Cordaz, Festa.Difensori: Spolli, Golemic, Magallan, Mazzotta, Rispoli, Marrone, Yakubiv,.Centrocampisti: Mustacchio, Cigarini, Crociata, Molina, Gomelt, Zanellato, Vulic, Eduardo.Attaccanti: Dragus, Kargbo, Simy, Messias

Pioli carica il Diavolo: «Sette giorni intensi. Bisogna giocare da Milan»

Ancora senza Ibrahimovic, in isolamento dopo essere risultato positivo al Coronavirus, il Milan si prepara per la trasferta di Crotone pensando anche al playoff di Europa League in programma giovedì 1 ...

